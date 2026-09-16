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Μηχανική βλάβη σε καταμαράν πριν αποπλεύσει από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 120 επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμάνι Πειραιά Επιβάτες πλοίο

Μηχανική βλάβη σε καταμαράν πριν αποπλεύσει από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 120 επιβάτες

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες

Μηχανική βλάβη σε καταμαράν πριν αποπλεύσει από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 120 επιβάτες
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Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο επιβατηγό-ταχύπλοο καταμαράν «AERO 4 HIGHSPEED», πριν από τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με 120 επιβάτες και να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.
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