Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μηχανική βλάβη σε καταμαράν πριν αποπλεύσει από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 120 επιβάτες
Μηχανική βλάβη σε καταμαράν πριν αποπλεύσει από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 120 επιβάτες
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες
Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο επιβατηγό-ταχύπλοο καταμαράν «AERO 4 HIGHSPEED», πριν από τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.
Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με 120 επιβάτες και να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.
Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με 120 επιβάτες και να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.
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