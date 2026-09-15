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Αφθώδης στη Λέσβο: «Μπλόκο» στην απόφαση Μουτζούρη για μη θανατώσεις
Αφθώδης στη Λέσβο: «Μπλόκο» στην απόφαση Μουτζούρη για μη θανατώσεις
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απορρίπτει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου - Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση
Νέα δεδομένα δημιουργούνται στη Λέσβο γύρω από τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, καθώς η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για διακοπή των θανατώσεων φαίνεται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απορρίπτει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την επίσημη απόφαση να αναμένεται να δημοσιευθεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη που φέρνει πλέον την Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.
Το προηγούμενο διάστημα ο κ. Μουτζούρης είχε στηρίξει την απόφαση για διακοπή των θανατώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε μεγάλη πίεση από κτηνοτρόφους του νησιού. Η θέση αυτή είχε προκαλέσει συζήτηση, καθώς τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού προβλέπονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και δεν αποτελούν απόφαση που μπορεί να λαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απορρίπτει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την επίσημη απόφαση να αναμένεται να δημοσιευθεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη που φέρνει πλέον την Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.
Το προηγούμενο διάστημα ο κ. Μουτζούρης είχε στηρίξει την απόφαση για διακοπή των θανατώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε μεγάλη πίεση από κτηνοτρόφους του νησιού. Η θέση αυτή είχε προκαλέσει συζήτηση, καθώς τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού προβλέπονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και δεν αποτελούν απόφαση που μπορεί να λαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο.
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