Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΣΑΠ Σκύλος

Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές

Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμ Ειρήνη – Κηφισιά λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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