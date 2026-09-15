Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές
Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμ Ειρήνη – Κηφισιά λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.
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