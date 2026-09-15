Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus
ΕΛΛΑΔΑ
Κόνιτσα Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus

Περίπου 8.000 στρέμματα η συνολικά επηρεαζόμενη έκταση

Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus
Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, ενώ η συνολική επηρεαζόμενη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 8.000 στρέμματα.

 Η φωτιά καίει τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο, με τη μορφή έρπουσας πυρκαγιάς, χωρίς να προκαλεί ζημιές στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων που αποτυπώνεται ως καμένη, η πραγματική έκταση της καταστροφής, καθώς και ο αριθμός των δέντρων που έχουν καταστραφεί, θα εκτιμηθούν την επόμενη άνοιξη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus
Η δορυφορική απεικόνιση από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης