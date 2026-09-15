Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus
Πάνω από 1.100 στρέμματα στάχτη στην Κόνιτσα σύμφωνα με το σύστημα Copernicus
Περίπου 8.000 στρέμματα η συνολικά επηρεαζόμενη έκταση
Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, ενώ η συνολική επηρεαζόμενη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 8.000 στρέμματα.
Η φωτιά καίει τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο, με τη μορφή έρπουσας πυρκαγιάς, χωρίς να προκαλεί ζημιές στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων που αποτυπώνεται ως καμένη, η πραγματική έκταση της καταστροφής, καθώς και ο αριθμός των δέντρων που έχουν καταστραφεί, θα εκτιμηθούν την επόμενη άνοιξη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
Η φωτιά καίει τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο, με τη μορφή έρπουσας πυρκαγιάς, χωρίς να προκαλεί ζημιές στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων που αποτυπώνεται ως καμένη, η πραγματική έκταση της καταστροφής, καθώς και ο αριθμός των δέντρων που έχουν καταστραφεί, θα εκτιμηθούν την επόμενη άνοιξη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
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