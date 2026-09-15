Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Προσέγγισαν σπίτι και γάζωσαν ένα αυτοκίνητο στο Ζεφύρι, διαφορές μεταξύ συγγενών βλέπουν οι Αρχές
Προσέγγισαν σπίτι και γάζωσαν ένα αυτοκίνητο στο Ζεφύρι, διαφορές μεταξύ συγγενών βλέπουν οι Αρχές
Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο όχημα
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 5.50 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος προσέγγισε ένα σπίτι της περιοχής και πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο της γυναίκας του ιδιοκτήτη, ενός άνδρα 48 ετών.
Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο όχημα, ενώ κατά την έρευνα στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες των εννέα χιλιοστών.
Εκτιμάται ότι πίσω από το επεισόδιο κρύβονται διαφορές μεταξύ συγγενών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος προσέγγισε ένα σπίτι της περιοχής και πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο της γυναίκας του ιδιοκτήτη, ενός άνδρα 48 ετών.
Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο όχημα, ενώ κατά την έρευνα στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες των εννέα χιλιοστών.
Εκτιμάται ότι πίσω από το επεισόδιο κρύβονται διαφορές μεταξύ συγγενών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα