«Δυνατή καρδιά, ασφαλής άθληση» στο επίκεντρο του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Sports Cardiology 2026

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Η εικόνα ενός αθλητή που καταρρέει ξαφνικά μέσα στο γήπεδο είναι από εκείνες που προκαλούν σοκ και επαναφέρουν κάθε φορά το ίδιο κρίσιμο ερώτημα για το πόσο μπορεί να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός σοβαρού καρδιακού επεισοδίου ή ακόμη και ενός αιφνίδιου θανάτου κατά την άθληση. Ποιος πρέπει να είναι ο προληπτικός έλεγχος, ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται και πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην έντονη άσκηση και στην προστασία της καρδιάς;Το θέμα βρίσκεται στον πυρήνα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Sports Cardiology 2026», που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, στο Καβούρι, φέρνοντας στην Αθήνα κορυφαίους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού.Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την προεδρία του επεμβατικού καρδιολόγου, Διευθυντή της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Adjunct Professor in Cardiology στο European University Cyprus και Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Καρδιολογίας (ΕΛ.Ε.Α.Κ.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Δήμου Αθηναίων, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του American Medical Center.Η μεγάλη ανταπόκριση των προηγούμενων διοργανώσεων αποτυπώνει και την αυξανόμενη σημασία της αθλητικής καρδιολογίας, ενός κλάδου που αναπτύσσεται ταχύτατα και απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων. Η ανάγκη για πολύπλευρη προσέγγιση οδήγησε φέτος σε ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση της θεματολογίας και σε ένα ιδιαίτερα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν την ώρα της προπόνησης ή του αγώνα και, κυρίως, στην πρόληψη των περιστατικών που απειλούν τη ζωή αθλητών. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στον αθλητισμό αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα του συνεδρίου, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος καρδιολογικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως παράγοντες κινδύνου.Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμη τα ασφαλή όρια της άσκησης τόσο για ανθρώπους με καρδιοπάθειες όσο και για υγιείς αθλούμενους, σε συνθήκες που μπορεί να κυμαίνονται από τη συνηθισμένη φυσική δραστηριότητα έως την ακραία αθλητική καταπόνηση. Παράλληλα, θα εξεταστούν ο ρόλος της διατροφής στην αθλητική απόδοση και στην καρδιαγγειακή υγεία, καθώς και οι κίνδυνοι από τη χρήση αναβολικών ουσιών. Πρόκειται για ζητήματα που δεν αφορούν αποκλειστικά τον πρωταθλητισμό, αλλά ένα πολύ ευρύτερο κοινό: επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες, προπονητές, γιατρούς και ανθρώπους που ασκούνται συστηματικά.Στο επιστημονικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν περίπου 300 διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με διεθνείς προσωπικότητες του αθλητισμού. Ξεχωριστή θέση έχει το «International Seminar: Sports Cardiology in Practice», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με τη συμμετοχή ειδικών από διαφορετικές χώρες και με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της αθλητικής καρδιολογίας.Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκεται ο, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς επιστήμονες στον χώρο της αθλητικής καρδιολογίας και από τους συγγραφείς των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών του 2019. Διαθέτει άμεση εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί στην Premier League και συνεργαστεί με συλλόγους όπως η Tottenham FC και η Brighton. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς λόγω της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με όσα συμβαίνουν στην πράξη στα γήπεδα και στις απαιτήσεις του επαγγελματικού αθλητισμού.Στο συνέδριο συμμετέχει επίσης ο, με πολυετή εμπειρία στην καρδιολογική παρακολούθηση της ιταλικής Ολυμπιακής ομάδας, ανεξαρτήτως αθλήματος. Για περισσότερα από πέντε χρόνια είχε την ευθύνη της παρακολούθησης αθλητών που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των επιστημόνων που συνέβαλαν στη σύνταξη των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών του 2019. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή του, μιας από τις διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον χώρο της πρόληψης του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και της αθλητικής καρδιολογίας. Από το 2010 έχει εκλεγεί πρόεδρος στον τομέα της αθλητικής καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης. Ηδιευθύντρια καρδιολογίας στο King's College Hospital NHS Foundation Trust, ειδικεύεται στην αθλητική καρδιολογία, στα κληρονομικά καρδιακά νοσήματα και στην προηγμένη πολυπαραμετρική απεικόνιση της καρδιάς. Η συγκεκριμένη επιστημονική γνώση έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη, καθώς η αναζήτηση κληρονομικών ή άλλων καρδιακών παθήσεων αποτελεί κρίσιμο τμήμα της προσπάθειας έγκαιρης αναγνώρισης αθλητών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο.Στη διοργάνωση συμμετέχει ακόμη ο, Διευθυντής Καρδιολόγος στο St George’s Hospital και Επίτιμος αναπληρωτής καθηγητής στο City St George’s, University of London, με σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στην καρδιολογία και ειδικό ενδιαφέρον στα ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση και τον αθλητισμό., καθηγητής καρδιολογίας στο City St George’s, University of London και τέως πρόεδρος της European Association of Preventive Cardiology (EAPC), έχει ενεργό διεθνή παρουσία στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Το έργο του συνδέεται ιδιαίτερα με την πρόληψη, την εξέλιξη της καρδιολογικής φροντίδας και την προσπάθεια δημιουργίας ασφαλέστερων συνθηκών άθλησης.Το ενδιαφέρον της διοργάνωσης δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις επιστημονικές αίθουσες. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν και προσωπικότητες που γνωρίζουν την ένταση της άθλησης από την άλλη πλευρά: εκείνη του ίδιου του αθλητή, της καθημερινής προπόνησης, της πίεσης για απόδοση και της δοκιμασίας των ανθρώπινων ορίων. Μεταξύ αυτών είναι ο πρωταθλητής του kickboxingο Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ και κάτοχος πανελλήνιων επιδόσεων στα 10.000 μέτρα και στον Μαραθώνιο, ο αθλητής και προπονητής Taekwondo, η πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης στον Μαραθώνιο, καθώς και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως οΗ συνύπαρξη γιατρών, ερευνητών, προπονητών και αθλητών δίνει και το ιδιαίτερο στίγμα του «Sports Cardiology 2026». Γιατί το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μπορεί να αντέξει η καρδιά ενός ανθρώπου που αθλείται, αλλά πώς μπορεί η επιστημονική γνώση να περάσει από τα συνέδρια στην καθημερινότητα της προπόνησης και τελικά στα γήπεδα. Η πρόληψη, ο σωστός καρδιολογικός έλεγχος, η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και η γνώση των ορίων της άσκησης αποτελούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου στόχου, δηλαδή η άθληση να παραμένει πηγή υγείας και όχι ένας κίνδυνος που γίνεται αντιληπτός όταν είναι ήδη αργά.Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στο Divani Apollon Palace.