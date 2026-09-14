Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Γιώργος Μαζωνάκης: Από το «Gucci φόρεμα» στο κομποσκοίνι - Η ζωή ενός σταρ που δεν έμοιαζε με κανέναν
Γιώργος Μαζωνάκης: Από το «Gucci φόρεμα» στο κομποσκοίνι - Η ζωή ενός σταρ που δεν έμοιαζε με κανέναν
Παιδί της δυτικής όχθης και σταρ της πίστας, λαϊκός και ταυτόχρονα ποπ, γοητευτικό αλάνι και δανδής, εκκεντρικός, υπερβολικός αλλά και απλός, κοσμοπολίτης που έβρισκε καταφύγιο στο Αγιον Ορος - Δεν ήταν απλώς και μόνο ένας δημοφιλής τραγουδιστής: Ηταν το φαινόμενο που οι φαν του φώναζαν: «Οσο ζω Μαζώ»
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βάδισε απλώς στο μονοπάτι της ζωής. Το έλιωσε. Σαν ένα τανκς που δεν περίμενε να ανοίξει ο δρόμος, αλλά προχωρούσε μέχρι να τον ανοίξει μόνο του. Iσως γι’ αυτό ο θάνατός του, στα 54 του χρόνια, προκάλεσε κάτι περισσότερο από τη συνηθισμένη συγκίνηση που συνοδεύει την απώλεια ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη.
Οι αναρτήσεις κατέκλυσαν τα social media ακόμη και από ανθρώπους που δεν ανήκαν στο κοινό του, που δεν ήξεραν απέξω τα τραγούδια του, που πιθανόν δεν είχαν περάσει ποτέ μια νύχτα τους σε μαγαζί όπου τραγουδούσε.
Γιατί ο Μαζωνάκης είχε προ πολλού πάψει να είναι απλώς ένας επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής. Ηταν φαινόμενο και, κυρίως, ήταν αναγνωρίσιμος πριν καν τραγουδήσει την πρώτη νότα.
Από τον τρόπο που στεκόταν, που μιλούσε, που ντυνόταν, που κοιτούσε τον φακό, μέχρι εκείνο το παράξενο μείγμα αισθητικής τόλμης, λαϊκότητας και κοσμοπολιτισμού, υπερβολής και εσωστρέφειας. Είχε καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια βιομηχανία που λατρεύει τα αντίγραφα: να μην αντιγράφεται. Το καλούπι είχε σπάσει μετά τη χρήση.
Ο Μαζωνάκης μπορούσε να φάει μαρίδα σε ένα ταβερνάκι της Δραπετσώνας και να περπατήσει στο κόκκινο χαλί των Καννών χωρίς να φαίνεται παράταιρος ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Μπορούσε να φορέσει κάτι που σε έναν συμβατικό λαϊκό τραγουδιστή θα έμοιαζε μεταμφίεση και πάνω του να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό.
Να περάσει μια νύχτα κάτω από τόνους λουλουδιών και προβολείς και, λίγο αργότερα, να αναζητήσει τη σιωπή του Αγίου Ορους.
Ηταν και του λιμανιού και του σαλονιού, γοητευτικό αλάνι και δανδής. Παιδί της δυτικής όχθης και σταρ της πίστας, λαϊκός και ταυτόχρονα ποπ. Ενας πρίγκιπας της Νίκαιας, ενίοτε «καταραμένος» όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε κατηγορίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια και μπήκε στη νύχτα σχεδόν παιδί. Στα δεκαπέντε του τραγουδούσε ήδη επαγγελματικά. Ο ίδιος είχε περιγράψει εκείνη την εποχή λέγοντας ότι πήγαινε ουσιαστικά σε δύο σχολεία.
Στο κανονικό και στο «Μουσικό Ρετιρέ», το πρώτο νυχτερινό κέντρο όπου τραγούδησε. Η Νίκαια όμως δεν ήταν ποτέ απλώς ο τόπος γέννησης στο βιογραφικό του. Την κουβαλούσε. Ακόμη και όταν έγινε ο Μαζωνάκης των μεγάλων κέντρων, των εξωφύλλων, των επώνυμων ρούχων και αργότερα των Καννών, παρέμενε πάνω του κάτι από το αγόρι των δυτικών συνοικιών. Δεν χρειάστηκε να αποποιηθεί την καταγωγή του για να γίνει κοσμοπολίτης, αλλά έφερε τον δικό του κόσμο μέσα στα σαλόνια.
Οι αναρτήσεις κατέκλυσαν τα social media ακόμη και από ανθρώπους που δεν ανήκαν στο κοινό του, που δεν ήξεραν απέξω τα τραγούδια του, που πιθανόν δεν είχαν περάσει ποτέ μια νύχτα τους σε μαγαζί όπου τραγουδούσε.
Γιατί ο Μαζωνάκης είχε προ πολλού πάψει να είναι απλώς ένας επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής. Ηταν φαινόμενο και, κυρίως, ήταν αναγνωρίσιμος πριν καν τραγουδήσει την πρώτη νότα.
Από τον τρόπο που στεκόταν, που μιλούσε, που ντυνόταν, που κοιτούσε τον φακό, μέχρι εκείνο το παράξενο μείγμα αισθητικής τόλμης, λαϊκότητας και κοσμοπολιτισμού, υπερβολής και εσωστρέφειας. Είχε καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια βιομηχανία που λατρεύει τα αντίγραφα: να μην αντιγράφεται. Το καλούπι είχε σπάσει μετά τη χρήση.
Ο Μαζωνάκης μπορούσε να φάει μαρίδα σε ένα ταβερνάκι της Δραπετσώνας και να περπατήσει στο κόκκινο χαλί των Καννών χωρίς να φαίνεται παράταιρος ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Μπορούσε να φορέσει κάτι που σε έναν συμβατικό λαϊκό τραγουδιστή θα έμοιαζε μεταμφίεση και πάνω του να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό.
Να περάσει μια νύχτα κάτω από τόνους λουλουδιών και προβολείς και, λίγο αργότερα, να αναζητήσει τη σιωπή του Αγίου Ορους.
Ηταν και του λιμανιού και του σαλονιού, γοητευτικό αλάνι και δανδής. Παιδί της δυτικής όχθης και σταρ της πίστας, λαϊκός και ταυτόχρονα ποπ. Ενας πρίγκιπας της Νίκαιας, ενίοτε «καταραμένος» όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε κατηγορίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια και μπήκε στη νύχτα σχεδόν παιδί. Στα δεκαπέντε του τραγουδούσε ήδη επαγγελματικά. Ο ίδιος είχε περιγράψει εκείνη την εποχή λέγοντας ότι πήγαινε ουσιαστικά σε δύο σχολεία.
Στο κανονικό και στο «Μουσικό Ρετιρέ», το πρώτο νυχτερινό κέντρο όπου τραγούδησε. Η Νίκαια όμως δεν ήταν ποτέ απλώς ο τόπος γέννησης στο βιογραφικό του. Την κουβαλούσε. Ακόμη και όταν έγινε ο Μαζωνάκης των μεγάλων κέντρων, των εξωφύλλων, των επώνυμων ρούχων και αργότερα των Καννών, παρέμενε πάνω του κάτι από το αγόρι των δυτικών συνοικιών. Δεν χρειάστηκε να αποποιηθεί την καταγωγή του για να γίνει κοσμοπολίτης, αλλά έφερε τον δικό του κόσμο μέσα στα σαλόνια.
Λαϊκό και ποπΗ δισκογραφική διαδρομή των τριών και πλέον δεκαετιών εξηγεί την εξέλιξη καλύτερα από οποιοδήποτε βιογραφικό. Από το «Μεσάνυχτα και κάτι» και το «Ανήκω σε μένα» στο «Παιδί της νύχτας», και αργότερα στο «Σάββατο», στη «Νικοτίνη» και στο «Gucci φόρεμα», ο Μαζωνάκης δεν άλλαζε απλώς τραγούδια, αλλαζε εποχές.
Το «Παιδί της νύχτας» τον καθιέρωσε, το «Σάββατο» και η συνεργασία με τον Φοίβο τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή, εκεί όπου ο λαϊκός τραγουδιστής γινόταν πλέον μέρος της μαζικής ποπ κουλτούρας. Δεν έγινε ποπ εγκαταλείποντας το λαϊκό, αλλά έβαλε το λαϊκό μέσα στην ποπ.
Το μπουζούκι μπορούσε να συνυπάρχει με τον ήχο του club, η πίστα με τη μόδα, το ζεϊμπέκικο με την ποπ αισθητική. Το «Gucci φόρεμα» ήταν ίσως η τέλεια συμπύκνωση του ίδιου του Μαζωνάκη, δηλαδή λαϊκός καημός και πολυτελές brand name μέσα στην ίδια φράση.
Υπάρχει όμως ένα κομμάτι της διαδρομής του που σήμερα φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον απ’ όσο φαινόταν όταν συνέβαινε. Η εικόνα του. Ο Μαζωνάκης έπαιξε με το ανδρικό ντύσιμο και τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας πολύ πριν τέτοιες επιλογές γίνουν σχεδόν αυτονόητες στη διεθνή και ελληνική showbiz.
Φούστες, βέλα, ιδιαίτερα κοστούμια, χρώματα, αξεσουάρ, απροσδόκητοι συνδυασμοί. Και το παράδοξο ήταν ότι τίποτε από αυτά δεν έμοιαζε να αφαιρεί από την αρρενωπή λαϊκή περσόνα του. Ισως επειδή ο Μαζωνάκης δεν αισθανόταν ότι έπρεπε να αποδείξει τίποτε. Δεν φορούσε τη φούστα για να δηλώσει κάτι. Τη φορούσε επειδή μπορούσε να τη φορέσει. Ο ίδιος είχε απορρίψει την ιδέα ότι σόκαρε το κοινό με την εμφάνισή του.
Η λογική του ήταν απλούστερη, ο κόσμος καταλάβαινε τις επιλογές του επειδή υπήρχε συνέπεια ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που παρουσίαζε. Γι’ αυτό και η εκκεντρικότητα είναι μάλλον φτωχή λέξη για να τον περιγράψει. Δεν ντυνόταν «περίεργα», είχε αισθητική αυτοπεποίθηση και πολύ πριν η ελληνική κοινωνία αρχίσει να συζητά συστηματικά για στερεότυπα φύλου, εκείνος είχε αποδείξει στην πράξη ότι ένας άνδρας μπορεί να παίζει με την εικόνα του χωρίς να αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ταυτότητά του.
Αν όμως η εικόνα εξηγεί τον σταρ, μια ιστορία από την παραλιακή εξηγεί τον τραγουδιστή. Πριν από δύο και πλέον δεκαετίες, ξεκίνησε για μια χαλαρή έξοδο με τρεις φίλες και έναν φίλο του. Από εκείνα τα βράδια που αρχίζουν με ένα «εγώ απόψε, παιδιά, δεν είμαι για πολλά» και συνήθως τελειώνουν όταν οι άλλοι πηγαίνουν στη δουλειά τους. Μετά το φαγητό η παρέα κατέληξε γύρω στις 5 το πρωί στο «Frangelico». Δεν τραγουδούσε κάποιο μεγάλο όνομα. Νέα παιδιά βρίσκονταν στην πίστα.
Μέχρι το πρωίΟ Μαζωνάκης κάθισε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια. Δεν πέρασαν πέντε λεπτά. «Τι μπάντα είναι αυτή εδώ; Θέλω να τραγουδήσω». Πήρε μικρόφωνο Διονυσίου, Κοντολάζος, Ρίτα Σακελλαρίου, παλιό λαϊκό, νεότερο λαϊκό, το ένα τραγούδι μέσα στο άλλο. Τα λουλούδια του μαγαζιού τελείωσαν περίπου στις 6.30, ο Μαζωνάκης όχι.
Στις 7.30 οι σερβιτόροι παρακαλούσαν τον μαέστρο να βρει τρόπο να ολοκληρωθεί το αυτοσχέδιο πρόγραμμα. Ο ήλιος είχε ήδη ανέβει πάνω από την Ποσειδώνος. Λίγο πριν από τις 8 παρέδωσε τελικά το μικρόφωνο, ευχαρίστησε την ορχήστρα και έφυγε με εκείνο το παιδικό χαμόγελο που εμφάνιζε όταν είχε περάσει καλά.
Χρόνια αργότερα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2023, λίγοι φίλοι του έλαβαν πρόσκληση για το σπίτι του στη Βούλα. Στην είσοδο ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αφήσουν τα κινητά τους. Σε κάθε συσκευή μπήκε καρτελάκι και ένας άνθρωπος τα φύλαγε. Αν κάποιος δεχόταν κλήση, θα ειδοποιούνταν. Ο λόγος ήταν απλός, ο Γιώργος δεν ήθελε να δει το σπίτι του στα social media. Κάποια στιγμή, απέναντι από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένας καλεσμένος τον ρώτησε γιατί δεν είχε κάποια σχέση στη ζωή του. Η απάντηση άνοιξε μια μικρή χαραμάδα στον άνθρωπο πίσω από την περσόνα.
Οποτε είχε προσπαθήσει να αποποιηθεί τον ρόλο του «Μαζωνάκη» και να λειτουργήσει απλώς ως Γιώργος, είπε, το είχε πληρώσει ακριβά. Είχε επιλέξει να είναι βαθιά μοναχικός, ίσως αυτή να ήταν η μεγαλύτερη αντίφαση της ζωής του. Ενας άνθρωπος που επί 30 χρόνια ζούσε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους είχε ανάγκη να προστατεύσει με κάθε τρόπο ένα μικρό κομμάτι ζωής όπου δεν υπήρχε ο «Μαζώ».
Υπήρχε ένας τόπος όπου αυτή η μοναχικότητα έμοιαζε να βρίσκει καταφύγιο, το Αγιον Ορος. Για όσους έβλεπαν μόνο τον Μαζωνάκη των προβολέων, των clubs και της υπερβολής, η εικόνα μπορεί να έμοιαζε αντιφατική.
«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», είχε πει, συμπυκνώνοντας σε επτά λέξεις δύο κόσμους που μέσα του φαίνεται ότι δεν συγκρούονταν καθόλου. Στο Αγιον Ορος συζητούσε με μοναχούς, ακολουθούσε το πρόγραμμα της μονής, περπατούσε, μαγείρευε (κάτι που αγαπούσε πολύ) και συμμετείχε στις Ακολουθίες. Οταν επέστρεφε, έφερνε μαζί του κομποσκοίνια και τα μοίραζε σε φίλους και ανθρώπους που αγαπούσε. Από το «Gucci φόρεμα» στο κομποσκοίνι, τους έλεγε.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, επέλεξε να περάσει την ημέρα των ερωτευμένων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στις γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού. Είχε δεχθεί αίτημα να τραγουδήσει για τις κρατούμενες και είπε αμέσως ναι. Οι γυναίκες τον περίμεναν με αυτοσχέδια δώρα, πανό και το σύνθημα «Οσο ζω Μαζώ». Συνομίλησε μαζί τους, δέχθηκε τα κεράσματά τους και στη συνέχεια τραγούδησε επί περίπου δύο ώρες στον προαύλιο χώρο. Ηταν μια παράξενη συνάντηση ανθρώπων που βρίσκονταν σε δύο εντελώς διαφορετικές πλευρές της ζωής, του ανθρώπου που μπορούσε να πάει όπου ήθελε και των γυναικών που δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Κι όμως, εκείνη την ημέρα βρέθηκαν στο ίδιο τραγούδι.
Η ξεροκεφαλιά του ήταν επίσης μέρος του ταλέντου του. Οταν επέλεξε να τραγουδήσει το «Ωρες μικρές», το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλια, ήταν πεπεισμένος ότι είχε στα χέρια του ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας του, όταν κάποιοι στα ραδιόφωνα ήθελαν κάτι πιο εύκολο, πιο soft. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν την ιστορία, κάλεσε διευθυντές μουσικών ραδιοφώνων στο σπίτι του. Τους ξεκαθάρισε περίπου το εξής. Αυτό είναι το καινούριο μου τραγούδι, εγώ πιστεύω σε αυτό, αν δεν θέλετε να το παίξετε, μην το παίξετε.
Το «Ωρες μικρές» έγιναν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της ώριμης περιόδου του.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν ίσως τα δυσκολότερα. Και χρειάζεται να ειπωθούν χωρίς κουτσομπολιό, επειδή φωτίζουν τον άνθρωπο περισσότερο από την υπόθεση. Η Βάσω Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς η αδελφή του. Υπήρξε για πολλά χρόνια μάνατζέρ του, στενή συνεργάτιδα και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης. Το 2024 αυτή η σχέση μετατράπηκε σε ανοιχτή δικαστική αντιπαράθεση. Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς έγιναν γνωστά τα ασφαλιστικά μέτρα που συνδέονταν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πλευράς του τραγουδιστή, με τη διασφάλιση της περιουσίας και της επαγγελματικής του διαδρομής.
Αργότερα ακολούθησαν και αγωγές λογοδοσίας. Ενας άνθρωπος που είχε στηρίξει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής ζωής του σε έναν δικό του άνθρωπο βρέθηκε να συγκρούεται δημόσια μαζί του. Και το 2025 ήρθε η ακόμη δυσκολότερη περιπέτεια. Η εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, έπειτα από πρωτοβουλία μελών της οικογένειάς του, άνοιξε μια νέα και εξαιρετικά σκληρή δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή.
Τραγικη ειρωνειαΔεν χρειάζεται σήμερα ούτε να ερμηνεύσουμε ιατρικά εκείνη την περίοδο, ούτε να αποφασίσουμε ποιος είχε δίκιο. Υπάρχει όμως μια σχεδόν τραγική ειρωνεία. Ο άνθρωπος που ζητούσε από τους φίλους του να παραδίδουν τα κινητά πριν μπουν στο σπίτι του για να μη διαρρεύσει ούτε μια ιδιωτική εικόνα, είδε τελικά τα πιο προσωπικά κεφάλαια της ζωής του να παίζονται δημόσια. Και ίσως τότε η παλιά κουβέντα του περί βαθιάς μοναχικότητας απέκτησε διαφορετικό βάρος. Δεν μπορούσε πάντοτε να προστατεύσει τον Γιώργο από τον ίδιο τον Μαζωνάκη.
Είχε πει κάποτε ότι θεωρούσε τον θάνατο μετάβαση. Δεν τον σκεφτόταν συχνά, «το ραντεβού», έλεγε, «δεν ξέρεις πότε είναι για τον καθένα». Το δικό του ήρθε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ηταν μόλις 54 ετών. Υπέστη καρδιακή ανακοπή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Δεν υπήρχε άλλος Μαζωνάκης. Οχι επειδή ήταν ο καλύτερος τραγουδιστής της γενιάς του, τέτοιες κατατάξεις είναι πάντοτε αυθαίρετες. Αλλά επειδή είχε καταφέρει να γίνει κατηγορία μόνος του. Από τη Νίκαια στις Κάννες.
Από το «Frangelico» στις 8 το πρωί στη σιωπή του Αγίου Ορους. Από τις μεγάλες πίστες στις γυναίκες πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλλού. Από το «Gucci φόρεμα» στο κομποσκοίνι. Από το «Παιδί της νύχτας» στις «Ωρες μικρές». Πίστα και πίστη και δαίμονες, έκθεση και μοναξιά, λιμάνι και σαλόνι, αρρενωπότητα χωρίς φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα, λαϊκό τραγούδι απέναντι στην ποπ. Δεν υπήρξε αλάνθαστος, δεν ήταν πάντα εύκολος, δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα προβλέψιμος, αλλά υπήρξε τόσο πολύ ο εαυτός του ώστε δεν μπορούσες να τον μπερδέψεις με κανέναν. Και ίσως αυτό να είναι, πέρα από πωλήσεις, επιτυχίες και γεμάτα μαγαζιά, το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να πετύχει ένας καλλιτέχνης.
Να ακούσεις μία φράση και να ξέρεις ποιος τραγουδά. Να δεις μια φιγούρα και να ξέρεις ποιος έρχεται.
Ηταν και του λιμανιού και του σαλονιού χωρίς να υποδύεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ηταν ο Γιώργος και ήταν ο Μαζώ. Και τελικά ήταν αυτό που σπανίζει περισσότερο στη βιομηχανία των σταρ, ένα πρωτότυπο που δεν απέκτησε ποτέ αντίγραφο.
Φωτογραφία: NDP
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