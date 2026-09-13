«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, να πω τη δική μου αλήθεια» λέει ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου
«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, να πω τη δική μου αλήθεια» λέει ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου
Όπως δήλωσε ο οδηγός που μετέφερε τον δημοφιλή καλλιτέχνη στο Κολωνάκι δεν γνωρίζει τι συνέβη μέσα στο ιατρείο, «αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη», λέει
Σε σοκ παραμένει η Ελλάδα από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που κηδεύεται αύριο στις 13:00 στο Γ' Νεκροταφείο. Σημαντικές είναι οι δηλώσεις που κάνει για πρώτη φορά, μιλώντας στο MEGA, ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε την περασμένη Τετάρτη, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. «Έκανα αυτό που έπρεπε», δηλώνει μεταξύ άλλων ο ταξιτζής, τον οποίο ο Μαζωνάκης χρησιμοποιούσε για χρόνια για τις μετακινήσεις του.
«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου» είπε ο οδηγός ταξί αρχικά και πρόσθεσε αναφορικά με το τι συνέβη μέσα στο μοιραίο ιατρείο: «Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένεια του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένεια του και για εμάς».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για πρόσωπο - κλειδί για την έρευνα, καθώς παρέλαβε τον Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ζήτησε να σταματήσουν σε ένα φαρμακείο όπου και πήρε κάτι, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ στη συνέχεια τον άφησε έξω από το ιατρείο The Stem Cell στις 13:55.
Όπως αναφέρεται ο οδηγός του ταξί ήταν εκείνος που ανέτρεψε τους ισχυρισμούς των Θεοδωρόπουλου - Γάκα, αναφορικά με την ώρα που ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους και όσα συνέβησαν στη συνέχεια.
«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου» είπε ο οδηγός ταξί αρχικά και πρόσθεσε αναφορικά με το τι συνέβη μέσα στο μοιραίο ιατρείο: «Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένεια του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένεια του και για εμάς».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για πρόσωπο - κλειδί για την έρευνα, καθώς παρέλαβε τον Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ζήτησε να σταματήσουν σε ένα φαρμακείο όπου και πήρε κάτι, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ στη συνέχεια τον άφησε έξω από το ιατρείο The Stem Cell στις 13:55.
Όπως αναφέρεται ο οδηγός του ταξί ήταν εκείνος που ανέτρεψε τους ισχυρισμούς των Θεοδωρόπουλου - Γάκα, αναφορικά με την ώρα που ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους και όσα συνέβησαν στη συνέχεια.
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