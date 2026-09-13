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Θρήνος για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια: «Ήρθα από την Αμαλιάδα με τα παιδιά μου, έχουμε σοκαριστεί», «έφυγε πολύ άδικα, είχε πολλά να δώσει», βίντεο
Θρήνος για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια: «Ήρθα από την Αμαλιάδα με τα παιδιά μου, έχουμε σοκαριστεί», «έφυγε πολύ άδικα, είχε πολλά να δώσει», βίντεο
Στη Νίκαια άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο, «τον Γιώργο τους», όπως τον αποκαλούν
Συντετριμμένοι καταφθάνουν στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκατοντάδες άνθρωποι που επί δεκαετίες ακολουθούσαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο, «τον Γιώργο τους», όπως τον αποκαλούν.
Κόσμος που ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει «αθόρυβα» όπως συνήθιζε, πιστοί θαυμαστές από την αρχή της καριέρας του αλλά και νέα παιδιά που τον έμαθαν και τον αγάπησαν στην πορεία, άνθρωποι που έχουν συνδέσει τα τραγούδια του με δικά τους προσωπικά βιώματα αλλά και άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν ποτέ, όλοι αυτοί βρίσκονται στην Νίκαια για να πενθήσουν και να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είχε προβλεφθεί, έρχεται κόσμος τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Όπως εξηγεί σοκαρίστηκε πάρα πολύ όταν άκουσε την είδηση του θανάτου:
«Και έρχονται τα χειρότερα όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει η σορός θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο».
Τη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου της καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell, εκφράζει γυναίκα που βρίσκεται στη Νίκαια.
Όπως είπε: «Θλίψη και αδικία. Έφυγε πολύ άδικα, ήταν πολύ νέος, είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαριστήκαμε όλοι με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε, δεν ήταν άρρωστος για να το περιμένουμε. Πολύ κρίμα, τουλάχιστον με τον θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω τα έχουμε χαμένα».
Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο, «τον Γιώργο τους», όπως τον αποκαλούν.
Κόσμος που ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει «αθόρυβα» όπως συνήθιζε, πιστοί θαυμαστές από την αρχή της καριέρας του αλλά και νέα παιδιά που τον έμαθαν και τον αγάπησαν στην πορεία, άνθρωποι που έχουν συνδέσει τα τραγούδια του με δικά τους προσωπικά βιώματα αλλά και άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν ποτέ, όλοι αυτοί βρίσκονται στην Νίκαια για να πενθήσουν και να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είχε προβλεφθεί, έρχεται κόσμος τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μακρίνα, από την Αμαλιάδα:«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα, νομό Ηλείας. Δε γινότανε να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι».
Όπως εξηγεί σοκαρίστηκε πάρα πολύ όταν άκουσε την είδηση του θανάτου:
«Και έρχονται τα χειρότερα όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει η σορός θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο».
Τη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου της καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell, εκφράζει γυναίκα που βρίσκεται στη Νίκαια.
«Θλίψη και αδικία, τα έχουμε χαμένα»
Όπως είπε: «Θλίψη και αδικία. Έφυγε πολύ άδικα, ήταν πολύ νέος, είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαριστήκαμε όλοι με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε, δεν ήταν άρρωστος για να το περιμένουμε. Πολύ κρίμα, τουλάχιστον με τον θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω τα έχουμε χαμένα».
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