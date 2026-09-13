«Ώρες μικρές», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο»: Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Νίκαια

«Ώρες μικρές», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο»: Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, βίντεο

Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη

«Ώρες μικρές», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο»: Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, βίντεο
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Εκατοντάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να αποτίνουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell.

Φίλοι, θαυμαστές και συνεργάτες του τραγουδιστή τραγουδούσαν όλοι μαζί το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο» και το «Ώρες μικρές» αποχαιρετώντας τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Συγκινημένοι τραγούδησαν μία ακόμη μεγάλη επιτυχία, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ μεταξύ των τραγουδιών ακούγονταν να φωνάζουν «Αθάνατος».



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Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη  θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. 

 Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα και, για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό για το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο στη Νίκαια.
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