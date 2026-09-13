Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, βίντεο
Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, βίντεο
Από την πλαϊνή πόρτα μπήκαν στον ναό οι γονείς και οι αδελφές του
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρέθηκαν η μητέρα, ο πατέρας και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.
Τα μέλη της οικογένειας μπήκαν στην εκκλησία από την πλαϊνή πόρτα.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία για τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 50 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell.
Από το απόγευμα της Κυριακής φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη προσέρχονται στην εκκλησία, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το τελευταίο «αντίο».
Η σορός του καλλιτέχνη θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, την αγαπημένη του εκκλησία στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Τα μέλη της οικογένειας μπήκαν στην εκκλησία από την πλαϊνή πόρτα.
Δείτε βίντεο
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία για τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 50 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell.
Από το απόγευμα της Κυριακής φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη προσέρχονται στην εκκλησία, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το τελευταίο «αντίο».
Η σορός του καλλιτέχνη θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, την αγαπημένη του εκκλησία στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα