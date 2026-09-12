Πάνω από 3.000 χειρουργοί στο 28ο Συνέδριο EACMFS την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής

Η ελληνική πρωτεύουσα υποδέχεται επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή συνεδριακό χάρτη – Από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Περισσότερους από 3.000 συνέδρους από όλο τον κόσμο υποδέχεται η Αθήνα από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιοπου φιλοξενεί η πόλη μέσα στο 2026.Πρόκειται για το 28ο Συνέδριο της European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), το οποίο πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και καταγράφει φέτος ρεκόρ συμμετοχών. Χειρουργοί, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας συναφών ειδικοτήτων και εκπρόσωποι της διεθνούς βιομηχανίας υγείας θα βρεθούν για πέντε ημέρες στην ελληνική πρωτεύουσα. Η μεγάλη διεθνής προσέλευση δίνει παράλληλα ώθηση στη συνεδριακή δραστηριότητα της Αθήνας, καθώς πρόκειται για ένα εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό με πολυήμερη παρουσία στην πόλη, δημιουργώντας πρόσθετη κίνηση σε ξενοδοχεία, εστίαση και υπηρεσίες.Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου θα προηγηθεί προσυνεδριακή ημέρα.Με κεντρικό θέμα «From Foundation to Innovation: Harnessing our Surgical Future», οι εργασίες θα επικεντρωθούν στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καθώς και στις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών.Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η εμπειρία των ίδιων των ασθενών. Παράλληλα με την επιστημονική προσέγγιση, θα αναδειχθεί η διαδρομή από τη διάγνωση και τη χειρουργική επέμβαση έως την αποκατάσταση και την επιστροφή στην καθημερινότητα., στις 18:30, στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής.Την τελετή θα συντονίσει η Αμερικανίδα σοπράνο Kathleen Watt, η οποία έχει προσωπική εμπειρία χειρουργικής θεραπείας ως ασθενής. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Jatin Shah του Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, ένας από τους διεθνώς αναγνωρισμένους χειρουργούς στον τομέα της κεφαλής και του τραχήλου.Στην Αθήνα θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της EACMFS,, MD, FRCS, στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που φέρνει στην Ελλάδα σημαντικά ονόματα της διεθνούς χειρουργικής κοινότητας. Η EACMFS ιδρύθηκε το 1970 από ομάδα Ευρωπαίων χειρουργών με στόχο την εξέλιξη της ειδικότητας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς του κλάδου στην Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και κύρος.