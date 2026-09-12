«Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία» λέει η Δημογλίδου για τον θάνατο του Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι
«Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία» λέει η Δημογλίδου για τον θάνατο του Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αποκάλυψε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέκτησε κρίσιμα δεδομένα, ενώ οι αντιφάσεις στις πρώτες καταθέσεις και η μεγάλη απόκλιση στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο έβαλαν από νωρίς σε υποψίες τους αστυνομικούς
Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι ακριβώς περιλαμβάνουν.
«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας φαίνεται πως ήταν η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την πληροφορία για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αστυνομικοί μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dld4mg51nqkh)
«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι, παρά τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στον χώρο, καθώς ήταν σε θέση να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα και να ενημερώσουν άμεσα και προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Παράλληλα, οι δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποδείχθηκαν κρίσιμες, καθώς κατέστη δυνατό να εντοπιστούν και να ανακτηθούν στοιχεία, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, είχε προηγηθεί προσπάθεια διαγραφής ή απόκρυψής τους.
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν αρχικά και στα στοιχεία που είχαν ήδη στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα σημάδια ότι η πραγματική εικόνα όσων είχαν συμβεί στο ιατρείο ενδεχομένως να ήταν διαφορετική.
«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», τόνισε η κ. Δημογλίδου.
Οι αντιφάσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια, προέκυψαν ήδη από τις πρώτες καταθέσεις, όταν οι αστυνομικοί συνέκριναν όσα τους είχαν ειπωθεί με στοιχεία που είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν από την ευρύτερη περιοχή του ιατρείου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η χρονική απόκλιση που διαπιστώθηκε σχετικά με την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η ώρα που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά προφορικά στην Αστυνομία δεν φέρεται να συμφωνούσε με τον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε στον χώρο.
«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
Η χρονική αυτή διαφορά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αντιφάσεις και τα στοιχεία που ανακτήθηκαν, οδήγησε τους αστυνομικούς να διευρύνουν την έρευνα και να αναζητήσουν περισσότερα δεδομένα για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι ακριβώς περιλαμβάνουν.
«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας φαίνεται πως ήταν η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την πληροφορία για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αστυνομικοί μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.
«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι, παρά τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στον χώρο, καθώς ήταν σε θέση να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα και να ενημερώσουν άμεσα και προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Παράλληλα, οι δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποδείχθηκαν κρίσιμες, καθώς κατέστη δυνατό να εντοπιστούν και να ανακτηθούν στοιχεία, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, είχε προηγηθεί προσπάθεια διαγραφής ή απόκρυψής τους.
Οι αντιφάσεις που έβαλαν σε υποψίες τους αστυνομικούςΚομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν και οι αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας.
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν αρχικά και στα στοιχεία που είχαν ήδη στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα σημάδια ότι η πραγματική εικόνα όσων είχαν συμβεί στο ιατρείο ενδεχομένως να ήταν διαφορετική.
«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», τόνισε η κ. Δημογλίδου.
Οι αντιφάσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια, προέκυψαν ήδη από τις πρώτες καταθέσεις, όταν οι αστυνομικοί συνέκριναν όσα τους είχαν ειπωθεί με στοιχεία που είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν από την ευρύτερη περιοχή του ιατρείου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η χρονική απόκλιση που διαπιστώθηκε σχετικά με την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η ώρα που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά προφορικά στην Αστυνομία δεν φέρεται να συμφωνούσε με τον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε στον χώρο.
«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
Η χρονική αυτή διαφορά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αντιφάσεις και τα στοιχεία που ανακτήθηκαν, οδήγησε τους αστυνομικούς να διευρύνουν την έρευνα και να αναζητήσουν περισσότερα δεδομένα για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι αρχές επιχειρούν πλέον να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό των γεγονότων, αξιολογώντας τις καταθέσεις, τα ευρήματα από τους χώρους που ερευνήθηκαν και τα στοιχεία που κατάφερε να ανακτήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα