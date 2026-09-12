«Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία» λέει η Δημογλίδου για τον θάνατο του Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αποκάλυψε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέκτησε κρίσιμα δεδομένα, ενώ οι αντιφάσεις στις πρώτες καταθέσεις και η μεγάλη απόκλιση στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο έβαλαν από νωρίς σε υποψίες τους αστυνομικούς