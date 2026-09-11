Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Έλεγχος της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης
Έλεγχος της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης
Στο μικροσκόπιο τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και πελατολόγιο - Η φορολογική έρευνα εξελίσσεται παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης
Στο στόχαστρο και των φορολογικών αρχών βρίσκεται από χθες η λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη (10/9) το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου , από όπου συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και αφαίρεσαν σκληρούς δίσκους, προκειμένου να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των δύο ιατρών.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο εντοπισμός τυχόν φορολογικών παραβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης, οι καταθέσεις και οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτούς, καθώς και οι συναλλαγές μέσω καρτών.
Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι η έρευνα μπορεί, επίσης, να επεκταθεί σε στοιχεία που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον η επιχείρηση τηρεί εκεί χρήματα ή επενδύσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οικονομικές διασυνδέσεις που πρέπει να ελεγχθούν φορολογικά.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ ελέγχει την ακρίβεια και τη «γνησιότητα» των στοιχείων που έχουν ληφθεί ή εκδοθεί, όπως τιμολόγια και αποδείξεις. Μέσα από τη διασταύρωση των συγκεκριμένων δεδομένων επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί αν οι συναλλαγές που εμφανίζονται στα αρχεία ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο έλεγχος του εισοδήματος, με βάση τα δηλωθέντα έσοδα, τις δαπάνες και, κατά περίπτωση, το πελατολόγιο. Ανάλογα με την πορεία της έρευνας, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τρίτους, όπως προμηθευτές και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι φορολογικές αρχές μπορούν, ακόμη, να προσδιορίσουν τη φορολογητέα ύλη με έμμεσες τεχνικές. Πρόκειται για μεθόδους που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις κλάδων με υψηλή συμμετοχή μετρητών, όπως η εστίαση, η λιανική και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.
Οι ίδιες τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν όταν εντοπίζονται «κενά» ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και τις τραπεζικές κινήσεις. Εξετάζεται ακόμη αν η μεταβολή της περιουσίας του φορολογουμένου συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη (10/9) το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου , από όπου συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και αφαίρεσαν σκληρούς δίσκους, προκειμένου να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των δύο ιατρών.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο εντοπισμός τυχόν φορολογικών παραβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης, οι καταθέσεις και οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτούς, καθώς και οι συναλλαγές μέσω καρτών.
Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι η έρευνα μπορεί, επίσης, να επεκταθεί σε στοιχεία που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον η επιχείρηση τηρεί εκεί χρήματα ή επενδύσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οικονομικές διασυνδέσεις που πρέπει να ελεγχθούν φορολογικά.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ ελέγχει την ακρίβεια και τη «γνησιότητα» των στοιχείων που έχουν ληφθεί ή εκδοθεί, όπως τιμολόγια και αποδείξεις. Μέσα από τη διασταύρωση των συγκεκριμένων δεδομένων επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί αν οι συναλλαγές που εμφανίζονται στα αρχεία ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο έλεγχος του εισοδήματος, με βάση τα δηλωθέντα έσοδα, τις δαπάνες και, κατά περίπτωση, το πελατολόγιο. Ανάλογα με την πορεία της έρευνας, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τρίτους, όπως προμηθευτές και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι φορολογικές αρχές μπορούν, ακόμη, να προσδιορίσουν τη φορολογητέα ύλη με έμμεσες τεχνικές. Πρόκειται για μεθόδους που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις κλάδων με υψηλή συμμετοχή μετρητών, όπως η εστίαση, η λιανική και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.
Οι ίδιες τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν όταν εντοπίζονται «κενά» ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και τις τραπεζικές κινήσεις. Εξετάζεται ακόμη αν η μεταβολή της περιουσίας του φορολογουμένου συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί.
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