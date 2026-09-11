Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στη Δάφνη καταδίωξε και συνέλαβε δύο ανήλικους για ληστεία
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στη Δάφνη καταδίωξε και συνέλαβε δύο ανήλικους για ληστεία
Οι δύο ανήλικοι άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα από γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε – Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο ληστείες
Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στη Δάφνη, μετά από την άμεση παρέμβαση αστυνομικού που ήταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και καταδίωξε τους δράστες.
Οι δύο δράστες, ένας 17χρονος και ένας 15χρονος αλλοδαπός, είχαν προηγουμένος αφαιρέσει με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα με σταυρό από γυναίκα που κινούνταν πεζή στην περιοχή. Κατά την επίθεση, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.
Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και βρισκόταν σε κοντινό σημείο, άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια καταδίωξε τρέχοντας τους δύο ανήλικους, τους οποίους κατάφερε να ακινητοποιήσει.
Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης - Υμηττού. Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
Κατά την προανάκριση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση ακόμη δύο περιπτώσεων ληστειών, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με τους δύο ανήλικους.
Ειδικότερα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν έναν 14χρονο και έναν 13χρονο, αντίστοιχα, και να τους αφαίρεσαν με τη χρήση βίας χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανηλίκων υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Οι δύο δράστες, ένας 17χρονος και ένας 15χρονος αλλοδαπός, είχαν προηγουμένος αφαιρέσει με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα με σταυρό από γυναίκα που κινούνταν πεζή στην περιοχή. Κατά την επίθεση, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.
Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και βρισκόταν σε κοντινό σημείο, άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια καταδίωξε τρέχοντας τους δύο ανήλικους, τους οποίους κατάφερε να ακινητοποιήσει.
Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης - Υμηττού. Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
Κατά την προανάκριση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση ακόμη δύο περιπτώσεων ληστειών, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με τους δύο ανήλικους.
Ειδικότερα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν έναν 14χρονο και έναν 13χρονο, αντίστοιχα, και να τους αφαίρεσαν με τη χρήση βίας χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανηλίκων υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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