Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Ραυτόπουλος - Συλλυπητήρια από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΣΟΚ
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΣΕΕ ΠΑΣΟΚ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Ραυτόπουλος - Συλλυπητήρια από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΣΟΚ

Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Ραυτόπουλος - Συλλυπητήρια από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΣΟΚ
Τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Ραυτόπουλου, πρώην προέδρου της Συνομοσπονδίας, εκφράζει η ΓΣΕΕ, με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος.

«Η διαδρομή του συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και με την προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής» τονίζει η Συνομοσπονδία και προσθέτει: «Η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας».

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους και στους συναδέλφους του.

Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον Γιώργο Ραυτόπουλο
Τον Γιώργο Ραυτόπουλο, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρόεδρο της ΓΣΕΕ και «πρωταγωνιστή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων του κόσμου της εργασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980», αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Ραυτόπουλος διετέλεσε επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», σημειώνει, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης