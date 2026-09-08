Μεγάλωσε θεαματικά η ζήτηση για ακριβά φάρμακα κατ' οίκον και από φαρμακεία, οι δημοφιλείς κατηγορίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φάρμακα ΕΟΠΥΥ Φαρμακεία

Μεγάλωσε θεαματικά η ζήτηση για ακριβά φάρμακα κατ' οίκον και από φαρμακεία, οι δημοφιλείς κατηγορίες

Οι ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις έχουν πλέον ευκολότερη πρόσβαση στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, μέσω κατ’ οίκον αποστολής ή ιδιωτικών φαρμακείων

Μεγάλωσε θεαματικά η ζήτηση για ακριβά φάρμακα κατ' οίκον και από φαρμακεία, οι δημοφιλείς κατηγορίες
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια άλλη καθημερινότητα ζουν πλέον ογκολογικοί και άλλοι χρόνιοι ασθενείς και οι οικογένειές τους σε ό,τι αφορά στην παραλαβή των θεραπειών τους, αφού οι ουρές έξω από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έχουν εξαλειφθεί.

Από εκεί που τα φαρμακεία του Οργανισμού ήταν ο μοναδικός τρόπος να πάρουν οι ασθενείς τα φάρμακά τους, πλέον οι επιλογές έχουν διευρυνθεί τόσο με την κατ’ οίκον αποστολή όσο και με τη δυνατότητα παραλαβής από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

«Για τα σοβαρά νοσήματα μεγάλη επιτυχία ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριά άρρωστους συμπολίτες μας να περιμένουν στις «ουρές της ντροπής» στον ΕΟΠΥΥ», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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