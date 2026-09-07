Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΟΦ Μέλι

Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των γερμανικών αρχών ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil)

Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία
Ο ΕΟΦ, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων από τις αρχές της Γερμανίας, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE με την μορφή μίγματος μελιού (paste).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των γερμανικών αρχών, στο προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, αρ. παρτίδας 12122029, ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil).

Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία

Οι φαρμακευτικές αυτές ουσίες αποτελούν τις δραστικές ουσίες εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, γεγονός που καθιστά την μη αναγραφή στην ετικέτα τους εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

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Προειδοποίηση του ΕΟΦ για φυτικό μείγμα μελιού, ανιχνεύτηκαν ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

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