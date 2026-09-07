Η τέντα έσωσε τη ζωή της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αφγανός

Η τέντα έσωσε τη ζωή της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού

Η ανήλικη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία

Η τέντα έσωσε τη ζωή της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού
Στράτος Λούβαρης
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στο κενό η 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Αγίων Πάντων, ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής.

Θεσσαλονίκη: Πτώση 13χρονης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου - Αναζητούνται δύο άνδρες

Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, ανακόπτοντας την πτώση της.

Η ανήλικη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη: Το σημείο όπου έπεσε η 13χρονη από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

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Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.
Στράτος Λούβαρης
16 ΣΧΟΛΙΑ

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