Πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο στο Ελαιοχώρι Καβάλας μετά από ζημιά στον έλικα, βίντεο
Πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο στο Ελαιοχώρι Καβάλας μετά από ζημιά στον έλικα, βίντεο
Το ελικόπτερο συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο στο Ελαιοχώρι Καβάλας πραγματοποίησε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο το πρωί της Δευτέρας (7/9) μετά από ζημιά που υπέστη στον έλικά του.
Όπως αναφέρει το kavalapost.gr, το πυροσβεστικό ελικόπτερο συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο έλικας του ελικοπτέρου υπέστη ζημιά και το εναέριο μέσο υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη ζημιά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου όσο έκανε ρίψεις νερού.
Σε φωτογραφία του κατεστραμμένου έλικα που δημοσίευσε το Center TV φαίνεται η φθορά στο πτερύγιο του έλικα.
Όπως αναφέρει το kavalapost.gr, το πυροσβεστικό ελικόπτερο συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο έλικας του ελικοπτέρου υπέστη ζημιά και το εναέριο μέσο υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη ζημιά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου όσο έκανε ρίψεις νερού.
Σε φωτογραφία του κατεστραμμένου έλικα που δημοσίευσε το Center TV φαίνεται η φθορά στο πτερύγιο του έλικα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα