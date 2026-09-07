Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, είχαν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που ανέλαβαν τη μεταφορά των επιβατών
Αποκαταστάθηκε στης 15:40 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα 'Ανω Λιόσια- Λουτρόπυργος.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Η κυκλοφορία διεκόπη από τις 15:05 στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1319 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου με 180 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1318 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 250 επιβάτες.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Η κυκλοφορία διεκόπη από τις 15:05 στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1319 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου με 180 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1318 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 250 επιβάτες.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα