Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος
ΕΛΛΑΔΑ
Προαστιακός Hellenic Train

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, είχαν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που ανέλαβαν τη μεταφορά των επιβατών

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος
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Αποκαταστάθηκε στης 15:40 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα 'Ανω Λιόσια- Λουτρόπυργος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η κυκλοφορία διεκόπη από τις 15:05 στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1319 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου με 180 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1318 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 250 επιβάτες.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
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