Στο σκαμνί μέλη συμμορίας για την άγρια δολοφονία τριών σέρφερ το 2024 σε τουριστικό θέρετρο του Μεξικού, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Στο σκαμνί μέλη συμμορίας για την άγρια δολοφονία τριών σέρφερ το 2024 σε τουριστικό θέρετρο του Μεξικού, βίντεο

Τα αδέλφια Τζέικ και Κάλουμ Ρόμπινσον δολοφονήθηκαν μαζί με τον Τζακ Κάρτερ στην παραλία Ενσενάδα, μια κοινότητα στο βορειοδυτικό Μεξικό, στις ακτές του Ειρηνικού

Στο σκαμνί μέλη συμμορίας για την άγρια δολοφονία τριών σέρφερ το 2024 σε τουριστικό θέρετρο του Μεξικού, βίντεο
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Η δίκη των φερόμενων δολοφόνων δύο Αυστραλών και ενός Αμερικανού, ερασιτεχνών σέρφερ το 2024, ξεκίνησε σήμερα στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Μεξικού, Ενσενάδα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αδέλφια Τζέικ και Κάλουμ Ρόμπινσον δολοφονήθηκαν μαζί με τον Τζακ Κάρτερ στην παραλία Ενσενάδα, μια κοινότητα στο βορειοδυτικό Μεξικό, στις ακτές του Ειρηνικού και σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα με τις ΗΠΑ.

«Σκοπός μας είναι να εκπροσωπήσουμε τους γιους μας, να είμαστε εδώ για εκείνους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Μάρτιν Ρόμπινσον, ο πατέρας των δύο Αυστραλών, κατά την είσοδό του στο δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του Ντέμπρα.


«Ξέρω πως θέλουν να είμαστε εδώ (…). Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, θέλουμε να μάθουμε τους λόγους», συμπλήρωσε ο ίδιος, ακόμα κι αν είναι «πιθανό να μην τους μάθουμε ποτέ».

Σύμφωνα με την έρευνα, μια συμμορία επιτέθηκε στους τρεις σέρφερ για να τους ληστέψει και τους πυροβόλησε σκοτώνοντάς τους. Οι σοροί τους βρέθηκαν κρυμμένες μέσα σε μια χαράδρα.


Τρεις οι κατηγορούμενοι

Τρεις Μεξικανοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες. Μια γυναίκα έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, αφού ομολόγησε πως πίεσε τον σύντροφό της και άλλους δύο ανθρώπους να ληστέψουν τα θύματα.

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Αυτά τα εγκλήματα προκάλεσαν αγανάκτηση και θλίψη στις χώρες καταγωγής των θυμάτων, όπου μια μεγάλη εκστρατεία αναζήτησής τους ξεκίνησε στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από την ανακοίνωση της εξαφάνισής τους.

Και άλλοι ξένοι τουρίστες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εγκληματικών επιθέσεων στις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού.

Τον Νοέμβριο του 2015, δύο Αυστραλοί σέρφερ που ταξίδευαν στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά) δολοφονήθηκαν, με τους δράστες να καίνε κατόπιν τις σορούς τους.
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