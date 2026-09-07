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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, σηκώθηκαν 5 εναέρια
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, σηκώθηκαν 5 εναέρια
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
UPD:
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, εντός δασικής έκτασης στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:15.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος - Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος - Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
UPD:
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