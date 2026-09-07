Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, σηκώθηκαν 5 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, σηκώθηκαν 5 εναέρια

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, σηκώθηκαν 5 εναέρια
UPD:
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, εντός δασικής έκτασης στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:15.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος - Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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