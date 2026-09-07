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Βίσονας κυκλοφορεί ελεύθερος σε αυλή σπιτιού στην Κρήνη Τρικάλων, δείτε βίντεο
Βίσονας κυκλοφορεί ελεύθερος σε αυλή σπιτιού στην Κρήνη Τρικάλων, δείτε βίντεο
Ένας άνδρας το ακολουθεί και προσπαθεί να το απομακρύνει από το σπίτι
Αντιμέτωποι με έναν παράξενο επισκέπτη ήρθαν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) οι κάτοικοι της Κρήνης Τρικάλων, καθώς ένας βίσονας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος σε μία αυλή ενός σπιτιού.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του krinilive.gr, το ζώο κάνει βόλτα γύρω από την αυλή. Παράλληλα, ένας άνδρας το ακολουθεί και προσπαθεί να το απομακρύνει από το οικόπεδο.
Ο βίσονας αφού ολοκληρώσει την βόλτα στην αυλή βγαίνει από την κατοικία και φεύγει μακριά.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του krinilive.gr, το ζώο κάνει βόλτα γύρω από την αυλή. Παράλληλα, ένας άνδρας το ακολουθεί και προσπαθεί να το απομακρύνει από το οικόπεδο.
Ο βίσονας αφού ολοκληρώσει την βόλτα στην αυλή βγαίνει από την κατοικία και φεύγει μακριά.
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