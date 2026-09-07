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Τιτάνια μάχη στην Κόνιτσα να σβήσει η πυρκαγιά που καίει για όγδοη ημέρα σε δύο μεγάλα μέτωπα
Τιτάνια μάχη στην Κόνιτσα να σβήσει η πυρκαγιά που καίει για όγδοη ημέρα σε δύο μεγάλα μέτωπα
Σήμερα η εικόνα είναι κάπως καλύτερη όπως μετέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου
Για όγδοη ημέρα κατακαίει η μεγάλη φωτιά στο βουνό Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με τους πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα να δίνουν χωρίς σταματημό τη μάχη της κατάσβεσης.
Η φωτιά έφτασε χτες Κυριακή (6/9) κοντά στον οικισμό απειλώντας τον, ενώ στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του, όμως ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σήμερα η εικόνα είναι κάπως καλύτερη όπως μετέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου λέγοντας ότι «είναι μεγάλο το μέτωπο αλλά σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη και πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξουν τραγικά οι καιρικές συνθήκες, δεν αποσυρθούν τα ιπτάμενα μέσα όλα θα πάνε καλά».
Η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και το μέτωπο της φωτιάς απέκτησε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις ενώ από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
«Η φωτιά καίει εδώ και μια εβδομάδα, σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη κυρίως όσον αφορά το μέτωπο που κινούνταν προς Κόνιτσα, τουλάχιστον δεν απειλείται ο οικισμός» είπε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Κοτσιάφης.
Ανέφερε ότι υπάρχουν άλλα δύο ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς «σε πλήρη εξέλιξη και όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις» προσθέτοντας ότι το ένα ενεργό μέτωπο είναι «στη χαράδρα του Αώου προς Μονή Στομίου» ενώ το δεύτερο ενεργό μέτωπο της φωτιάς είναι «βορειότερα πάνω από τις κατασκηνώσεις ψηλά στο βουνό».
Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη καθώς όπως περιέγραψε ο κ. Κοτσιάφης η περιοχή «είναι πολύ δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και με μεγάλο καύσιμο υλικό στο έδαφος».
«Δεν υπάρχουν δρόμοι για να προσεγγίσουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής αλλά και για τα πεζοπόρα τμήματα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν σε αυτά τα σημεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αλλά τουλάχιστον είμαστε καλά και δεν κινδυνεύει κανένας οικισμός» τόνισε ο αντιδήμαρχος προσθέτοντας ότι στην Κόνιτσα μένουν μόνιμα 1.200 κάτοικοι αλλά «έχουμε και πολλούς τουρίστες ειδικά τα Σαββατοκύριακα».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για την δασική έκταση που έχει κάψει η φωτιά καθώς υπάρχουν τα δύο ενεργά μέτωπα σε εξέλιξη ενώ στη μάχη της κατάσβεσης και σήμερα συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα, 48 οχήματα και έξι ελικόπτερα.
Η φωτιά έφτασε χτες Κυριακή (6/9) κοντά στον οικισμό απειλώντας τον, ενώ στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του, όμως ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σήμερα η εικόνα είναι κάπως καλύτερη όπως μετέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου λέγοντας ότι «είναι μεγάλο το μέτωπο αλλά σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη και πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξουν τραγικά οι καιρικές συνθήκες, δεν αποσυρθούν τα ιπτάμενα μέσα όλα θα πάνε καλά».
Η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και το μέτωπο της φωτιάς απέκτησε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις ενώ από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
«Η φωτιά καίει εδώ και μια εβδομάδα, σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη κυρίως όσον αφορά το μέτωπο που κινούνταν προς Κόνιτσα, τουλάχιστον δεν απειλείται ο οικισμός» είπε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Κοτσιάφης.
Ανέφερε ότι υπάρχουν άλλα δύο ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς «σε πλήρη εξέλιξη και όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις» προσθέτοντας ότι το ένα ενεργό μέτωπο είναι «στη χαράδρα του Αώου προς Μονή Στομίου» ενώ το δεύτερο ενεργό μέτωπο της φωτιάς είναι «βορειότερα πάνω από τις κατασκηνώσεις ψηλά στο βουνό».
Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη καθώς όπως περιέγραψε ο κ. Κοτσιάφης η περιοχή «είναι πολύ δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και με μεγάλο καύσιμο υλικό στο έδαφος».
«Δεν υπάρχουν δρόμοι για να προσεγγίσουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής αλλά και για τα πεζοπόρα τμήματα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν σε αυτά τα σημεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αλλά τουλάχιστον είμαστε καλά και δεν κινδυνεύει κανένας οικισμός» τόνισε ο αντιδήμαρχος προσθέτοντας ότι στην Κόνιτσα μένουν μόνιμα 1.200 κάτοικοι αλλά «έχουμε και πολλούς τουρίστες ειδικά τα Σαββατοκύριακα».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για την δασική έκταση που έχει κάψει η φωτιά καθώς υπάρχουν τα δύο ενεργά μέτωπα σε εξέλιξη ενώ στη μάχη της κατάσβεσης και σήμερα συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα, 48 οχήματα και έξι ελικόπτερα.
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