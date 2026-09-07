Στα Ιωάννινα και τον Πύργο το τελευταίο αντίο στους χειριστές του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
F-4E Phantom Ένοπλες Δυνάμεις Κηδεία

Στα Ιωάννινα και τον Πύργο το τελευταίο αντίο στους χειριστές του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα

Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους θα κηδευτούν οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας

Στα Ιωάννινα και τον Πύργο το τελευταίο αντίο στους χειριστές του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα
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Το «ύστατο χαίρε» στους χειριστές του μοιραίου F-4E Phantom που κατέπεσε προχθές, Σάββατο στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Athens Flying Week 2026», αναμένεται να απευθύνουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τους,  στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν στιςς 12 αύριο το μεσημέρι να ψάλλει η εξόδιος ακολουθία για τον 37χρονο Σμηναγό, Δημήτριο Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού, Δημητρίου Χούπη. Ωστόσο, η οικογένεια για λόγους που δεν δημοσιοποιούνται ζήτησε να αναβληθεί.

Ακολούθως, στον Πύργο Ηλείας έως έως τώρα προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη η νεκρώσιμη ακολουθία του 40χρονου Επισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια, όπου αναμένεται να παρευρεθούν τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός, Δημήτριος Χούπης.
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