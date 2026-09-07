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Φωτιά σε σπίτι στη Φθιώτιδα, οι πυροσβέστες επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ μία ηλικιωμένη
Φωτιά σε σπίτι στη Φθιώτιδα, οι πυροσβέστες επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ μία ηλικιωμένη
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από αναμμένο καντήλι
Μια επιχείρηση διάσωσης με αίσιο τέλος εκτυλίχθηκε στον Δομοκό, όταν πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν την ζωή μιας 82χρονης γυναίκας, η οποία παγιδεύτηκε στις φλόγες μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν γείτονας παρατήρησε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τη μικρή μονοκατοικία της ηλικιωμένης και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού, οι οποίοι μπήκαν στο ήδη παραδομένο στις φλόγες οίκημα για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η 82χρονη βρέθηκε πεσμένη στο δωμάτιό της χωρίς τις αισθήσεις της, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Οι πυροσβέστες την απομάκρυναν άμεσα από τον χώρο και ξεκίνησαν προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να την επαναφέρουν στη ζωή. Η γυναίκα έφερε επίσης εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, στην προσπάθειά της να σβήσει μόνη της την εστία.
Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την τραυματισμένη ηλικιωμένη και τη μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από αναμμένο καντήλι, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του ενός δωματίου και σοβαρές υλικές ζημιές στο υπόλοιπο σπίτι.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν γείτονας παρατήρησε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τη μικρή μονοκατοικία της ηλικιωμένης και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού, οι οποίοι μπήκαν στο ήδη παραδομένο στις φλόγες οίκημα για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η 82χρονη βρέθηκε πεσμένη στο δωμάτιό της χωρίς τις αισθήσεις της, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Οι πυροσβέστες την απομάκρυναν άμεσα από τον χώρο και ξεκίνησαν προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να την επαναφέρουν στη ζωή. Η γυναίκα έφερε επίσης εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, στην προσπάθειά της να σβήσει μόνη της την εστία.
Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την τραυματισμένη ηλικιωμένη και τη μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από αναμμένο καντήλι, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του ενός δωματίου και σοβαρές υλικές ζημιές στο υπόλοιπο σπίτι.
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