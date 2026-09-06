Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κοντά σε μονή στη Κοζάνη
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κοντά σε μονή στη Κοζάνη
Το φύλο και η ηλικία της σορού θα αποσαφηνίσει η ιατροδικαστική εξέταση
Κτηνοτρόφος εντόπισε το μεσημέρι της Κυριακής σορό σε πολύ προχωρημένη σήψη σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη.
Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα το φύλο και η ηλικία της σορού.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πιθανότατα για άνδρα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Η ταυτότητα της σορού, καθώς και το φύλο, η ηλικία και τα αίτια του θανάτου, θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα το φύλο και η ηλικία της σορού.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πιθανότατα για άνδρα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Η ταυτότητα της σορού, καθώς και το φύλο, η ηλικία και τα αίτια του θανάτου, θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
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