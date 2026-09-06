Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κοντά σε μονή στη Κοζάνη

Κτηνοτρόφος εντόπισε το μεσημέρι της Κυριακής σορό σε πολύ προχωρημένη σήψη σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη.Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα το φύλο και η ηλικία της σορού.Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πιθανότατα για άνδρα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.Η ταυτότητα της σορού, καθώς και το φύλο, η ηλικία και τα αίτια του θανάτου, θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.