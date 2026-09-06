Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών τη Δευτέρα, με την Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4