Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στη Σπάρτη: Το ΙΧ του προσέκρουσε σε μπάρες, βγήκε από τον δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Σπάρτη Νεκρός

Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στη Σπάρτη: Το ΙΧ του προσέκρουσε σε μπάρες, βγήκε από τον δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες

Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε

Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στη Σπάρτη: Το ΙΧ του προσέκρουσε σε μπάρες, βγήκε από τον δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 42χρονος οδηγός σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) στον κλάδο Λεύκτρου - Σπάρτης του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Τρίπολης-Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του στο 22,6ο χιλιόμετρο του δρόμου, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια κατέληξε σε πρανές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.
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