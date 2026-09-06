Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κλειδί Βοιωτίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Φωτιά Βοιωτία Οινόφυτα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κλειδί Βοιωτίας, δείτε βίντεο

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς κοντά στα Οινόφυτα παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κλειδί Βοιωτίας, δείτε βίντεο
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Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας, δίπλα στον Αγιο Θωμά Οινοφύτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε σήμα για τη φωτιά περίπου στις 13:30, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Την προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης ενισχύει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που έστειλε καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
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