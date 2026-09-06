Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κλειδί Βοιωτίας, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κλειδί Βοιωτίας, δείτε βίντεο
Η εξέλιξη της πυρκαγιάς κοντά στα Οινόφυτα παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα
Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας, δίπλα στον Αγιο Θωμά Οινοφύτων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε σήμα για τη φωτιά περίπου στις 13:30, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Την προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης ενισχύει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου.
Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.
Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που έστειλε καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε σήμα για τη φωτιά περίπου στις 13:30, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Την προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης ενισχύει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου.
Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.
Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που έστειλε καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα