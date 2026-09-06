Πώς τα εναέρια μέσα περιόρισαν άμεσα τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, δείτε βίντεο με τις «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος
Πώς τα εναέρια μέσα περιόρισαν άμεσα τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, δείτε βίντεο με τις «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος
Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής, με τα εναέρια μέσα να παίζουν καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά της επιχείρησης.
Όπως φαίνεται στα πλάνα του OrangePress, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχείρησαν με αυτοθυσία πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.
Οι «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος έδωσαν σημαντική ανάσα στις επίγειες δυνάμεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.
Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, ενώ στις 10:58 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις.
Όπως φαίνεται στα πλάνα του OrangePress, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχείρησαν με αυτοθυσία πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.
Οι «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος έδωσαν σημαντική ανάσα στις επίγειες δυνάμεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, ενώ στις 10:58 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις.
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