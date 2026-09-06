Πώς τα εναέρια μέσα περιόρισαν άμεσα τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, δείτε βίντεο με τις «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αφίδνες Αεροσκάφη Ελικόπτερα Φωτιά

Πώς τα εναέρια μέσα περιόρισαν άμεσα τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, δείτε βίντεο με τις «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πώς τα εναέρια μέσα περιόρισαν άμεσα τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, δείτε βίντεο με τις «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος
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Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής, με τα εναέρια μέσα να παίζουν καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του OrangePress, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχείρησαν με αυτοθυσία πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.

Οι «χειρουργικές» ρίψεις από αέρος έδωσαν σημαντική ανάσα στις επίγειες δυνάμεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:


Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, ενώ στις 10:58 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις.

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