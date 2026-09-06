Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκιλλουντία Ηλείας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκιλλουντία Ηλείας
Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 10 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Μάλιστα, λίγο πριν τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 10 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
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