Συνελήφθη 53χρονος για τη φωτιά στο Άγιο Όρος, έκαιγε απορρίμματα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιο Όρος Πυρκαγιά Φωτιά Σύλληψη

Συνελήφθη 53χρονος για τη φωτιά στο Άγιο Όρος, έκαιγε απορρίμματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση

Συνελήφθη 53χρονος για τη φωτιά στο Άγιο Όρος, έκαιγε απορρίμματα
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για την διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Ειδικότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπός ηλικίας 53 ετών για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 5 Σεπτεμβρίου στις 14:15 πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

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