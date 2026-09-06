Συνελήφθη 53χρονος για τη φωτιά στο Άγιο Όρος, έκαιγε απορρίμματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση