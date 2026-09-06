Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Θλίψη στη Ζαχάρω: Νεκρός 58χρονος άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του
Θλίψη στη Ζαχάρω: Νεκρός 58χρονος άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αθήνα όπου ο 58χρονος είχε μεταβεί το τελευταίο διάστημα για εργασία
Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως η είδηση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patrisnews.com το δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ο 58χρονος είχε μεταβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για εργασία. Ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε παρουσία του παιδιού του, το οποίο βίωσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.
Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ζαχάρως.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν οικογενειάρχης και άνθρωπος γνωστός για την εργατικότητα και την προσπάθειά του να στηρίξει την οικογένειά του μέσα από τη σκληρή δουλειά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patrisnews.com το δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ο 58χρονος είχε μεταβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για εργασία. Ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε παρουσία του παιδιού του, το οποίο βίωσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.
Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ζαχάρως.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν οικογενειάρχης και άνθρωπος γνωστός για την εργατικότητα και την προσπάθειά του να στηρίξει την οικογένειά του μέσα από τη σκληρή δουλειά.
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