Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Καραμπόλα με έξι οχήματα στην Αθηνών - Κορίνθου στα Μέγαρα: Ένας τραυματίας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
Καραμπόλα με έξι οχήματα στην Αθηνών - Κορίνθου στα Μέγαρα: Ένας τραυματίας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
Μετ'εμποδίων η κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Αθήνα
Καραμπόλα με έξι οχήματα έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου έξω από τα Μέγαρα.
Εξαιτίας του ατυχήματος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Δείτε live ΕΔΩ την κίνηση στο εθνικό δίκτυο.
Εξαιτίας του ατυχήματος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Δείτε live ΕΔΩ την κίνηση στο εθνικό δίκτυο.
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