Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
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