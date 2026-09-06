Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αχαΐα Φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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