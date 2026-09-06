Superbet League 2: Πρεμιέρα με νίκη ο Πανιώνιος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β', ισοπαλία 1-1 στο ΑΕΛ- Αναγέννηση Καρδίτσας, δείτε βίντεο
SPORTS
Πανιώνιος ΑΕΛ Super League 2

Superbet League 2: Πρεμιέρα με νίκη ο Πανιώνιος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β', ισοπαλία 1-1 στο ΑΕΛ- Αναγέννηση Καρδίτσας, δείτε βίντεο

Οι κυανέρυθροι με δυο γκολ του Μάναλη άρχισαν με τρίποντο το πρωτάθλημα, ισοπαλία 1-1 και στο Νέστος Χρυσούπολης-Ζάκυνθος

Superbet League 2: Πρεμιέρα με νίκη ο Πανιώνιος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β', ισοπαλία 1-1 στο ΑΕΛ- Αναγέννηση Καρδίτσας, δείτε βίντεο
Ο Πανιώνιος άνοιξε με νίκη τη φετινή του πορεία στη Superbet Super League 2.

Σκόρερ και των δύο τερμάτων ο Μάναλης και οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β' στη Νέα Σμύρνη. Ο έμπειρος φορ άνοιξε το σκορ στο 23' και έκανε το 2-0 στο 40'. 

Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στην προσπάθεια για επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 2020.

Στο σπουδαίο ματς ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας δεν υπήρξε νικητής. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Εντιαγέ στο 50΄, αλλά στο 61' ο Καμπετσής διαμόρφωσε το τελικό 1-1.


Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το τρίτο ματς της Κυριακής (6/9), ανάμεσα στο Νέστο Χρυσούπολης και στη Ζάκυνθο. Η φιλοξενούμενη ομάδα πήρε το προβάδισμα με τον Μπαστακό στο 68', για να «γράψει» το 1-1 ο Σαπουντζής στο 80ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής 

Πανθρακικός - Πύργος 0-0
Κλείσιμο
Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0
ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1
Μαρκό - Πανσερραϊκός 7/9, 16:00
Καλλιθέα - Νίκη Βόλου 7/9, 17:00
Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30
ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00

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