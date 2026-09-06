Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Μοντέρο: Η 12αδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα
Ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Μοντέρο: Η 12αδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, με τους Μιλουτίνοφ και Μοντέρο να είναι διαθέσιμοι
Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, έχει μπροστά του τον τελικό του IBT CRETE. Την Κυριακή (06/09, 20:30), θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.
Για το προσεχή παιχνίδι ανάμεσα στους δύο «ερυθρόλευκους», έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο πολύπειρος προπονητής, θα έχει στη διάθεσή του κανονικά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο (θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού).
Οι δυο τους, είχαν μείνει εκτός από το ματς με τη Φενέρ, για λόγους ξεκούρασης. Από την άλλη, εκτός έμεινε ξανά ο Βεζένκοβ (ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα) ενώ εκτός αποστολής είναι οι Μπουρνελές, Πλώτας, Πάπας και Ντάνστον.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
Για το προσεχή παιχνίδι ανάμεσα στους δύο «ερυθρόλευκους», έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο πολύπειρος προπονητής, θα έχει στη διάθεσή του κανονικά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο (θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού).
Οι δυο τους, είχαν μείνει εκτός από το ματς με τη Φενέρ, για λόγους ξεκούρασης. Από την άλλη, εκτός έμεινε ξανά ο Βεζένκοβ (ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα) ενώ εκτός αποστολής είναι οι Μπουρνελές, Πλώτας, Πάπας και Ντάνστον.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
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