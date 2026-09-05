Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Απατεώνες στη Φθιώτιδα προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τον «δορυφόρο της Εφορίας»
Απατεώνες στη Φθιώτιδα προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τον «δορυφόρο της Εφορίας»
Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης, ενημέρωσε τις Αρχές - Τρεις συλλήψεις
Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν στη Φθιώτιδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία.
Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9), μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, όταν προσπάθησαν να παραλάβουν σακούλα με χρήματα και τιμαλφή που πίστευαν ότι είχαν αφήσει τα θύματά τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο νωρίτερα άγνωστος συνεργός τους επικοινώνησε τηλεφωνικά με κάτοικο της περιοχής και προσποιήθηκε τον λογιστή. Ο δράστης προσπάθησε να τον πείσει να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε μια σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι του, με το πρόσχημα ότι δήθεν θα καταγράφονταν από «δορυφόρο της Εφορίας».
Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης, ενημέρωσε τις Αρχές. Με την καθοδήγηση των αστυνομικών τοποθέτησε στη σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία και την άφησε σε σημείο έξω από την κατοικία του.
Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε αυτοκίνητο με δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι επιχείρησαν να πάρουν τη σακούλα. Οι αστυνομικοί που είχαν θέσει την περιοχή υπό επιτήρηση τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.
Παράλληλα, κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη η τρίτη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως συνεργός τους.
Στην κατοχή των συλληφθέντων και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, χρηματικό ποσό 381,70 ευρώ, καθώς και αποδείξεις διοδίων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζονται με τη μετακίνησή τους από την Αττική στη Φθιώτιδα.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και οι πινακίδες που έφεραν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά τους.
Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9), μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, όταν προσπάθησαν να παραλάβουν σακούλα με χρήματα και τιμαλφή που πίστευαν ότι είχαν αφήσει τα θύματά τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο νωρίτερα άγνωστος συνεργός τους επικοινώνησε τηλεφωνικά με κάτοικο της περιοχής και προσποιήθηκε τον λογιστή. Ο δράστης προσπάθησε να τον πείσει να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε μια σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι του, με το πρόσχημα ότι δήθεν θα καταγράφονταν από «δορυφόρο της Εφορίας».
Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης, ενημέρωσε τις Αρχές. Με την καθοδήγηση των αστυνομικών τοποθέτησε στη σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία και την άφησε σε σημείο έξω από την κατοικία του.
Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε αυτοκίνητο με δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι επιχείρησαν να πάρουν τη σακούλα. Οι αστυνομικοί που είχαν θέσει την περιοχή υπό επιτήρηση τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.
Παράλληλα, κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη η τρίτη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως συνεργός τους.
Στην κατοχή των συλληφθέντων και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, χρηματικό ποσό 381,70 ευρώ, καθώς και αποδείξεις διοδίων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζονται με τη μετακίνησή τους από την Αττική στη Φθιώτιδα.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και οι πινακίδες που έφεραν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά τους.
Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα