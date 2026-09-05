Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Τροχαίο Μεθυσμένος οδηγός

Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο

Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας - Μάρτυρες υποστήριξαν ότι ενδεχομένως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, λίγο μετά τις 15:00 η Άμεση Δράση ενημερώθηκε από οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή για ένα όχημα το οποίο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και κινούνταν ανεξέλεγκτα στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ωστόσο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο.  Από τη σύγκρουση το πρώτο όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος που φέρεται να προκάλεσε τη σύγκρουση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη τραύμα στο κεφάλι. Μάρτυρες υποστήριξαν ότι ενδεχομένως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, κάτι που αναμένεται να διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

LamiaReport.gr: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση, το ίδιο όχημα φέρεται να προσέκρουσε και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
Τρελή πορεία ΙΧ στη Λαμία: Προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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