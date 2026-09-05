Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Phantom Πτώση F4-E Phantom II Τανάγρα Πιλότοι συντρίμμια

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες

Σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της συντριβής έχουν διασκορπιστεί τα συντρίμμια του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
37 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συντριβής εντοπίστηκαν διάσπαρτα τα συντρίμμια του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων κοντά στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η πτώση.

Δύο τραυματίες από τα θραύσματα, εικόνες από τα συντρίμμια 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα θραύσματα του αεροσκάφους τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες

Συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα για την έρευνα

Πλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν επικεντρωθεί στην επιχείρηση συλλογής των συντριμμιών, προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που απαιτείται για την τεχνική διερεύνηση.

Στόχος είναι όλα τα ευρήματα να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο, ώστε σε δεύτερο χρόνο οι εμπειρογνώμονες να προχωρήσουν σε λεπτομερή ανάλυση και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες
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Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την πτώση του Phantom ξέσπασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Το χρονικό και η στιγμή της πτώσης

Ήταν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, όταν το F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week.

Το διθέσιο μαχητικό είχε μόλις ξεκινήσει την παρουσίασή του, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να χάνει ύψος και κατέπεσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του.



Αμέσως μετά την πτώση του αεροσκάφους ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού των δύο χειριστών.

Λίγο αργότερα, οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Κώστας Στάμου
37 ΣΧΟΛΙΑ

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