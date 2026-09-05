Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom, δείτε φωτογραφίες

Σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της συντριβής έχουν διασκορπιστεί τα συντρίμμια του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week