Ολυμπιακός σε Ελ Κααμπί: Αγιούμπ μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα
SPORTS
Ολυμπιακός Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ολυμπιακός σε Ελ Κααμπί: Αγιούμπ μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα

Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Μαροκινό επιθετικό για τον τραυματισμό του

Ολυμπιακός σε Ελ Κααμπί: Αγιούμπ μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα
Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Αγιουμπ Ελ Κααμπί μετά το σοβαρό τραυματισμό του. 

Οι ερυθρόλευκοι με ανάρτησή τους στα social ευχήθηκαν περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό της ομάδας και τόνισαν πως θα είναι δίπλα του σε κάθε βήμα. 

Η ανάρτηση ήταν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. 

«Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου, με όλη μας την καρδιά.

Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μάς έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα, σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω.

Μείνε δυνατός. Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα, μέχρι να επιστρέψεις εκεί όπου ανήκεις. Περαστικά, Αγιούμπ» ανέφερε ο Ολυμπιακός.


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