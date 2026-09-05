Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, απ' όπου ξεκίνησε πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής
Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, απ' όπου ξεκίνησε πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση, αλλά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.
Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά σε ΙΧ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Η πυρκαγια έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ του Δήμου Σαρωνικού.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά σε ΙΧ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Η πυρκαγια έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ του Δήμου Σαρωνικού.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα