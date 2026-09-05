Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, απ' όπου ξεκίνησε πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Νέος Κουβαράς

Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, απ' όπου ξεκίνησε πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση, αλλά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο

Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, απ' όπου ξεκίνησε πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά σε ΙΧ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Η πυρκαγια έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ του Δήμου Σαρωνικού.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
UPD:

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