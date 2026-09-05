Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:30.Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονηςΟι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.