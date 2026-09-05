Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Διάσωση

Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας

Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής

Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:30.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

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