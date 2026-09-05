Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας
Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι Πέλλας
Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:30.
Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.
Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:30.
Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.
Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.
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