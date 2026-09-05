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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Λεωφόρο Πεντέλης: Παραβίασε το κόκκινο με τον συνοδηγό να κρέμεται εκτός παραθύρου και παραλίγο να παρασύρει πεζό
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Λεωφόρο Πεντέλης: Παραβίασε το κόκκινο με τον συνοδηγό να κρέμεται εκτός παραθύρου και παραλίγο να παρασύρει πεζό
Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media και οι Αρχές, μετά την ανάλυσή του, ταυτοποίησαν τον 21χρονο οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του
Τρελή πορεία ακολούθησε ένα όχημα στη Λεωφόρο Πεντέλης, με τον οδηγό να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, με αποτέλεσμα παραλίγο να παρασύρει πεζό που περνούσε εκείνη τη στιγμή από τη διάβαση. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, έχει καταγραφεί η πορεία του ΙΧ, αλλά και η στιγμή που ο πεζός, τρομαγμένος, κάνει ένα μικρό άλμα, καθώς καταλαβαίνει πως γλίτωσε την τελευταία στιγμή.
Αξίζει να σημειωθεί πως, καθ' όλη τη διάρκεια της τρελής πορείας του οχήματος στη Λεωφόρο Πεντέλης, ο συνοδηγός είχε βγει από το παράθυρο, με το μισό του σώμα να βρίσκεται εκτός του ΙΧ.
Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media και, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι Αρχές, μετά την ανάλυσή του, ταυτοποίησαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Πρόκειται για έναν νεαρό 21 ετών, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως, καθ' όλη τη διάρκεια της τρελής πορείας του οχήματος στη Λεωφόρο Πεντέλης, ο συνοδηγός είχε βγει από το παράθυρο, με το μισό του σώμα να βρίσκεται εκτός του ΙΧ.
Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media και, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι Αρχές, μετά την ανάλυσή του, ταυτοποίησαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Πρόκειται για έναν νεαρό 21 ετών, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.
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