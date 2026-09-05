Ακυρώθηκαν όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

Οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία, στο περιθώριο της ΔΕΘ, ακυρώθηκαν, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα.Αυτό αφορά προγραμματισμένες συνεστιάσεις, πάρτι και άλλες.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για την ακύρωση.