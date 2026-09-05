Ακυρώθηκαν όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Δημοκρατία 90ή ΔΕΘ Τανάγρα

Ακυρώθηκαν όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

«Στοπ» μετά την τραγωδία σε προγραμματισμένες συνεστιάσεις και πάρτι

Ακυρώθηκαν όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα
47 ΣΧΟΛΙΑ
Οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία, στο περιθώριο της ΔΕΘ, ακυρώθηκαν, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα.

Αυτό αφορά προγραμματισμένες συνεστιάσεις, πάρτι και άλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για την ακύρωση.
47 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης