Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τα κόμματα επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι επαρκή





Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο πρωθυπουργός «έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για “λεφτόδεντρα”, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ», ενώ επισημαίνει ότι εξήγγειλε μέτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ.







Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν «χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας».



Η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος» μετά από επταετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση στην ΕΕ.







Ο Πρωθυπουργός που έως χθες διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο, τρέχει πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αποκαλύπτει πόσο βαθιά αναξιόπιστος είναι.



Τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα» λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ.



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Πριν δύο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης κοστολογώντας επακριβώς την παρέμβαση. Η κυβέρνηση τότε μίλησε για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό».



Απόψε ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων.



Αντίστοιχη αντίδραση είχε η κυβέρνηση όταν το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού.



Κριτική στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή.Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο πρωθυπουργός «έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για “λεφτόδεντρα”, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ», ενώ επισημαίνει ότι εξήγγειλε μέτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ.Η ακρίβεια έχει «καταπιεί» ήδη τις εξαγγελίες της ΝΔ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν «χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας».Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος» μετά από επταετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση στην ΕΕ.Ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος … πάλι, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο.Ο Πρωθυπουργός που έως χθες διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο, τρέχει πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αποκαλύπτει πόσο βαθιά αναξιόπιστος είναι.Τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα» λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ.Ας ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματα του.Πριν δύο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης κοστολογώντας επακριβώς την παρέμβαση. Η κυβέρνηση τότε μίλησε για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό».Απόψε ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων.Αντίστοιχη αντίδραση είχε η κυβέρνηση όταν το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού.

Απόψε ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους.



Τι απέγιναν οι αγωνίες «δημοσιονομικής συνέπειας»;



Προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία.



Οι συνταξιούχοι , οι τρίτεκνοι , οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και οι νέοι τις χώρας ξέρουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης τους, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.



Δεν είχε, δε, τίποτα να πει για τους δανειολήπτες και το πάρτι κερδοσκοπίας των funds και το έγκλημα αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας που οργανώθηκε από την κυβέρνηση του.



Ως Νέρωνας κοιτά αλαζονικά τα αποκαΐδια της πολιτικής του στον πρωτογενή τομέα.



Την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία είναι σε άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας των ζωονόσων, τα «γαλάζια παιδιά» φόρτωσαν ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πλάτες των έντιμων αγροτών και σε οκτώ χρόνια δεν κατάφερε να εκσυγχρονίσει ούτε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, υπόσχεται ότι θα γίνει ο «αναμορφωτής» της αγροτικής πολιτικής.



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή.



Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας.



Θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος Πρωθυπουργός:



-που ενώ μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα , σπατάλησε όλες τις δυνατότητες της χώρας και προσπάθησε να εθίσει την κοινωνία στις χαμηλές προσδοκίες.



-που λειτούργησε ως τροχονόμος συμφερόντων παρακολουθώντας αμέριμνος τα υπερκέρδη των μονοπωλίων να αυξάνονται και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να μένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση της ΕΕ.



Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία.



Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.



ΥΓ. Θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι «Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί» είχε προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά από το 2018.



Με άλλα λόγια, αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως «νέος θεσμός», το ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια.



Του θυμίζουμε, επίσης, ότι απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση πάγιου μηχανισμού ετήσιας αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων ώστε να αναπροσαρμόζονται ετησίως και αυτόματα με βάση τον τιμάριθμο.



Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, όραμα και το ανθρώπινο δυναμικό να αλλάξει σελίδα η χώρα.



Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Η ακρίβεια έχει "καταπιεί" ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει: «Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, απαντάμε με μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα»



Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει "μέρισμα ανάπτυξης". Η πραγματικότητα είναι διαφορετική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως εξηγεί:



Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το "μέρισμα από την υπερφορολόγηση", από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών.



Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ.:



* Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον "χώρο".



* Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.



* Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.



* Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.



Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.



Η δήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα.

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.



Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.



Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή.



Ελληνική Λύση: «Άλλα έχει στο μυαλό του και άλλα λέει» Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε την ομιλία του πρωθυπουργού επικαλούμενος ρήση του Φωκυλίδη.



«Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει», δηλαδή «ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.



«Στο βάθος του μυαλού του ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα: Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια», πρόσθεσε.



Νέα Αριστερά: «Συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων» Η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού αποτελούν «εγγύηση για συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων».



Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία».



Όπως σημειώνει, πρόκειται για «ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται».



ΚΚΕ: «Ανεδαφικό αφήγημα που δεν επιβεβαιώνεται» Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός επανέφερε «το γνωστό κάλπικο αφήγημα» πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία.



«Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται», σημείωσε το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του.