Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ηλεία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση - Επιχειρούσαν έξι αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας
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Οριοθετημένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στα Διάσελλα Ηλείας σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τρία τμήμα πεζοπόρο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι μετά τις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να περιμένουν τις οδηγίες των Αρχών.

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