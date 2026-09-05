Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση - Επιχειρούσαν έξι αεροσκάφη
Οριοθετημένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στα Διάσελλα Ηλείας σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τρία τμήμα πεζοπόρο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σημειώνεται ότι μετά τις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να περιμένουν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τρία τμήμα πεζοπόρο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σημειώνεται ότι μετά τις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να περιμένουν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 5, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Διάσελλα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε στην πλατεία του χωριού #Διάσελλα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
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