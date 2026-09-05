Έκλεψαν 40.000 ευρώ από σπίτι στις Σπέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί, τους συνέλαβαν στην Αργολίδα

Στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για των εντοπισμό τους - Μετά την πράξη τους, διέφυγαν με θαλάσσιο ταξί προς την περιοχή της Κόστας και από εκεί επιβιβάστηκαν σε ταξί με κατεύθυνση το Λυγουριό, όπου τις ανέμενε άλλο όχημα με ακόμα τρία άτομα